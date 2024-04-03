Які САУ закупить Естонія

Самохідна артилерійська установка Caesar. Фото: wikipedia.org

Естонія може невдовзі отримати 18 французьких самохідних артилерійських установок (САУ) типу Caesar. Таке озброєння суттєво посилить армію країни.

Про це у вівторок, 2 квітня, в інтерв'ю естонському виданню Postimees заявив Міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

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В естонському оборонному відомстві запевняють: закупівля сучасних 155-мм самохідних артустановок — найважливіша з точки зору посилення оборони. В майбутньому з САУ сформують окремий батальйон. Нагадаємо, на озброєнні країни вже є 24 самохідні артилерійські установки K9 "Грім".

Наступна велика інвестиція в оборону — будівництво нового корабля. За словами Певкура, Естонія виготовить для своїх Військово-морських сил самостійно. Орієнтовна вартість проєкту — 30-40 млн євро.

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