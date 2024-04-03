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Естонія закупить сучасні САУ та збудує потужний військовий корабель

3 квітня 2024 06:07
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які САУ закупить Естонія
Самохідна артилерійська установка Caesar. Фото: wikipedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Естонія може невдовзі отримати 18 французьких самохідних артилерійських установок (САУ) типу Caesar. Таке озброєння суттєво посилить армію країни. 

Про це у вівторок, 2 квітня, в інтерв'ю естонському виданню Postimees заявив Міністр оборони Естонії Ганно Певкур. 

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В естонському оборонному відомстві запевняють: закупівля сучасних 155-мм самохідних артустановок —  найважливіша з точки зору посилення оборони. В майбутньому з САУ сформують окремий батальйон. Нагадаємо, на озброєнні країни вже є 24 самохідні артилерійські установки K9 "Грім".

Наступна велика інвестиція в оборону — будівництво нового корабля. За словами Певкура, Естонія виготовить для своїх Військово-морських сил самостійно. Орієнтовна вартість проєкту —  30-40 млн євро.

Також ми повідомляли, що 26 березня Шмигаль обговорив зі спікером парламенту Естонії конфіскацію заморожених активів РФ.

Раніше Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. 

Естонія
оборонна сфера
війна

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