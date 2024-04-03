Какие САУ закупит Эстония

Самоходная артиллерийская установка Caesar. Фото: wikipedia.org

Эстония может получить 18 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) типа Caesar. Такое вооружение существенно усилит армию страны.

Об этом во вторник, 2 апреля, в интервью эстонскому изданию Postimees заявил Министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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В эстонском оборонном ведомстве уверяют: закупка современных 155-мм самоходных артустановок — самая важная с точки зрения усиления обороны. В будущем из САУ сформируют отдельный батальон. Напомним, на вооружении страны уже есть 24 самоходных артиллерийских установки K9 "Гром".

Следующая крупная инвестиция в оборону – строительство нового корабля. По словам Певкура, его Эстония изготовит для своих Военно-морских сил самостоятельно. Ориентировочная стоимость проекта – 30-40 млн евро.

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