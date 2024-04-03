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Эстония закупит современные САУ и построит мощный военный корабль

3 апреля 2024 06:07
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие САУ закупит Эстония
Самоходная артиллерийская установка Caesar. Фото: wikipedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Эстония может получить 18 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) типа Caesar. Такое вооружение существенно усилит армию страны.

Об этом во вторник, 2 апреля, в интервью эстонскому изданию Postimees заявил Министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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В эстонском оборонном ведомстве уверяют: закупка современных 155-мм самоходных артустановок — самая важная с точки зрения усиления обороны. В будущем из САУ сформируют отдельный батальон. Напомним, на вооружении страны уже есть 24 самоходных артиллерийских установки K9 "Гром".

Следующая крупная инвестиция в оборону – строительство нового корабля. По словам Певкура, его Эстония изготовит для своих Военно-морских сил самостоятельно. Ориентировочная стоимость проекта – 30-40 млн евро.

Также мы сообщали, что 26 марта Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии конфискацию замороженных активов РФ.

Ранее Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Эстония
оборонная сфера
війна

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