Какие САУ закупит Эстония

Эстония закупит современные САУ и построит мощный военный корабль
Эстония может получить 18 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) типа Caesar. Такое вооружение существенно усилит армию страны.
Об этом во вторник, 2 апреля, в интервью эстонскому изданию Postimees заявил Министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
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В эстонском оборонном ведомстве уверяют: закупка современных 155-мм самоходных артустановок — самая важная с точки зрения усиления обороны. В будущем из САУ сформируют отдельный батальон. Напомним, на вооружении страны уже есть 24 самоходных артиллерийских установки K9 "Гром".
Следующая крупная инвестиция в оборону – строительство нового корабля. По словам Певкура, его Эстония изготовит для своих Военно-морских сил самостоятельно. Ориентировочная стоимость проекта – 30-40 млн евро.
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