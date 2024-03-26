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Шмигаль обговорив зі спікером парламенту Естонії конфіскацію заморожених активів РФ

26 березня 2024 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль обговорив зі спікером парламенту Естонії конфіскацію заморожених активів РФ
Спікер парламенту Естонії та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Рійгікогу Естонії Лаурі Хуссаром. Вони обговорили конфіскацію заморожених активів Росії.

Про це український прем'єр повідомив у Telegram у вівторок 26 березня.

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Зустріч Шмигаля з Хуссаром

Шмигаль наголосив, що Естонія є одним із найактивніших партнерів і лідерів у наданні всебічної допомоги Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Під час зустрічі він подякував Хуссару за низку заяв, ухвалених парламентарями на підтримку Києва. 

"Обговорили оборонну допомогу й притягнення Росії до відповідальності. Зокрема, конфіскацію заморожених російських активів. Естонія є активним промоутером цього питання, і ми надзвичайно це цінуємо", — наголосив Шмигаль. 

Президент Рійгікогу (парламенту) Естонії Лаурі Хуссар
Президент Рійгікогу (парламенту) Естонії Лаурі Хуссар. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Він також подякував Естонії за підтримку Формули миру Президента України, зокрема долучення до реалізації таких пунктів як "Відновлення територіальної цілісності України" та "Відновлення справедливості".

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 березня голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон прибув із візитом до Києва. Він оприлюднив фото на столичному вокзалі.

Також 21 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з робочим візитом до Києва. У столиці посадовець оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.

Денис Шмигаль
росія
Естонія
Україна
активи

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