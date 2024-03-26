Шмигаль обговорив зі спікером парламенту Естонії конфіскацію заморожених активів РФ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Рійгікогу Естонії Лаурі Хуссаром. Вони обговорили конфіскацію заморожених активів Росії.
Про це український прем'єр повідомив у Telegram у вівторок 26 березня.
Зустріч Шмигаля з Хуссаром
Шмигаль наголосив, що Естонія є одним із найактивніших партнерів і лідерів у наданні всебічної допомоги Україні.
Під час зустрічі він подякував Хуссару за низку заяв, ухвалених парламентарями на підтримку Києва.
"Обговорили оборонну допомогу й притягнення Росії до відповідальності. Зокрема, конфіскацію заморожених російських активів. Естонія є активним промоутером цього питання, і ми надзвичайно це цінуємо", — наголосив Шмигаль.
Він також подякував Естонії за підтримку Формули миру Президента України, зокрема долучення до реалізації таких пунктів як "Відновлення територіальної цілісності України" та "Відновлення справедливості".
Нагадаємо, 26 березня голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон прибув із візитом до Києва. Він оприлюднив фото на столичному вокзалі.
Також 21 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з робочим візитом до Києва. У столиці посадовець оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.
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