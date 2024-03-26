Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии конфискацию замороженных активов РФ

Спикер парламента Эстонии и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Рийгикога Эстонии Лаури Хуссаром. Они обсудили конфискацию замороженных активов России.

Об этом украинский премьер сообщил в Telegram во вторник 26 марта.

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Встреча Шмыгаля с Хуссаром

Шмыгаль подчеркнул, что Эстония является одним из самых активных партнеров и лидеров по оказанию всесторонней помощи Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Во время встречи он поблагодарил Хуссара за ряд заявлений, принятых парламентариями в поддержку Киева.

"Обсудили оборонную помощь и привлечение России к ответственности. В частности, конфискацию замороженных российских активов. Эстония является активным промоутером этого вопроса, и мы очень это ценим", — подчеркнул Шмыгаль.

Президент Рийгикогу (парламента) Эстонии Лаури Хуссар. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Он также поблагодарил Эстонию за поддержку Формулы мира Президента Украины, в частности, присоединение к реализации таких пунктов как "Восстановление территориальной целостности Украины" и "Восстановление справедливости".

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, 26 марта глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон прибыл с визитом в Киев. Он обнародовал фото на столичном вокзале.

Также 21 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице чиновник объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.