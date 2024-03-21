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Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні — що увійде

21 березня 2024 16:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні — що увійде
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: ERR
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у четвер, 21 березня, прибув з робочим візитом до Києва. У столиці посадовець оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.

Про це йдеться на сайті Міноборони Естонії.

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У Києві Певкур зустрівся з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим. Під час перемовин естонський міністр оголосив про виділення коштів для військової допомоги Україні. Як очікується, до пакета увійдуть снаряди калібру 155 мм, що є частиною ініціативи ЄС щодо постачання Києву мільйона боєприпасів. Внесок Естонії частково профінансує Данія. Наразі точна кількість снарядів не відома.

"Пакет включає безвідкотні протитанкові гармати, вибухові речовини, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру та багато іншого. Ми склали цей пакет допомоги, зосередившись на тому, щоб надати максимальну користь Україні, але водночас не зменшити обороноздатність Естонії", — зауважив Певкур.

Очільник Міноборони Естонії наголосив, що наразі Україна потребує боєприпасів, систем ППО та запчастин і засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, в Естонії запропонували план фінансування для України на 120 млрд євро. У тутешньому Міноборони заявили, що частина суми буде покрита за допомогою єврооблігацій.

Також ми писали, що 20 березня Нідерланди оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на 350 млн євро.

війна
зброя
Естонія
фінансова допомога
військова допомога
Україна
боєприпаси
Умєров

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