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Естонія запропонувала план фінансування для України — що відомо

13 березня 2024 15:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Естонія запропонувала план фінансування для України — що відомо
Парламент Естонії. Ілюстративне фото: riigikogu.ee
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Естонія пропонує план фінансування для України на 120 млрд євро. За словами постійного секретаря міністерства оборони країни Кусті Салма, частина цієї суми може бути покрита за допомогою єврооблігацій.

Про це пише Euractiv у середу, 13 березня.

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У матеріалі йдеться, що найкращим способом дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у війні, — запозичення на фінансових ринках або виділення коштів з національного бюджету. 

"Виділення 120 млрд євро на рік на військову допомогу Україні "є приблизною цифрою того, що має бути достатнім для перемоги України у війні", — сказав Салм.

Він припустив, що частина суми може бути профінансована коштом єврооблігацій — для цього Єврокомісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати країни-члени ЄС, як гарантію.

Як відомо, протягом останніх кількох місяців естонські чиновники неодноразово заявляли, що для перемоги України необхідно, аби західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу на основі стратегії, яку розробило міноборони Естонії.

У ній детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші — в основному на оборонну техніку та боєприпаси.

"Якби понад 50 країн, що входять до очолюваної США Рамштайнської коаліції, яка підтримує Україну у військовому плані, витрачали цей відсоток, то це становило б "понад 120 млрд євро на рік", — розповів Салм.

На його думку, це дозволило б Україні досягти рівня, коли вона зможе ефективно протистояти Росії, до 2025 року.

Однак, навіть якщо ці кошти почнуть надходити до бюджетів вже зараз, їх ефект буде відчутний майже через рік.

Раніше радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр відповів, коли будуть відправлені боєприпаси, закуплені для України. За його словами, це може статися вже у червні цього року.

Також ми писали, що президент Чехії Петр Павел заявив про намір поставити Україні 800 тис. одиниць артилерійських боєприпасів. Він зазначив, що ці поставки можуть бути здійснені протягом кількох тижнів за умови відсутності серйозних перешкод.

Естонія
фінансова допомога
гроші
Україна
війна в Україні

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