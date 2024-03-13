Эстония предложила план финансирования для Украины— что известно

Парламент Эстонии. Иллюстративное фото: riigikogu.ee

Эстония предлагает план финансирования для Украины в 120 млрд евро. По словам постоянного секретаря министерства обороны страны Кусти Салма, часть этой суммы может быть возмещена с помощью еврооблигаций.

Об этом пишет Euractiv в среду, 13 марта.

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План финансирования для Украины

В материале говорится, что лучшим способом дать Украине то, что ей нужно для победы в войне — заимствование на финансовых рынках или выделение средств из национального бюджета.

"Выделение 120 млрд евро в год на военную помощь Украине является примерной цифрой того, что должно быть достаточно для победы Украины в войне", — сказал Салм.

Он предположил, что часть суммы может быть профинансирована на средства еврооблигаций — для этого Еврокомиссия может привлечь средства с финансовых рынков и использовать страны-члены ЕС в качестве гарантии.

Как известно, в последние несколько месяцев эстонские чиновники неоднократно заявляли, что для победы Украины необходимо, чтобы западные союзники инвестировали 0,25% своего ВВП в военную помощь на основе стратегии, которую разработало минобороны Эстонии.

В ней подробно расписано, на что будут потрачены эти деньги в основном на оборонную технику и боеприпасы.

"Если бы более 50 стран, входящих в возглавляемую США Рамштайнскую коалицию, которая поддерживает Украину в военном плане, тратили этот процент, то это составило бы "свыше 120 млрд евро в год", — рассказал Салм.

По его мнению, это позволило Украине достичь уровня, когда она сможет эффективно противостоять России до 2025 года.

Однако даже если эти средства начнут поступать в бюджеты уже сейчас, их эффект будет ощутим почти через год.

Ранее советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр ответил, когда будут отправлены боеприпасы, закупленные для Украины. По его словам, это может произойти уже в июне этого года.

Также мы писали, что президент Чехии Петр Павел заявил о намерении поставить Украину 800 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что эти поставки могут быть осуществлены в течение нескольких недель при отсутствии серьезных препятствий.