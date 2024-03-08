Естонія виділятиме частину свого ВВП на військову допомогу Україні — деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна. Фото: МЗС України

Естонія заявила, що підпише безпеку угоду з Україною. До того ж Таллінн анонсував новий оборонний пакет для бійців ЗСУ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції після зустрічі очільників МЗС країн Балтії, України та Франції.

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"Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною про довгострокові зобов’язання", — наголосив Цахкна.

Він також анонсував виділення чергового пакета військової допомоги для України вже наступного тижня. За його словами, Естонія вже вклала 1,4% ВВП у військову підтримку Києва і продовжить надавати допомогу.

Він додав, коли країна підпише безпекову угоду, то обіцяє й зобов’язується виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку.

"І якщо кожен зробить так само, я думаю, що це під силу кожному. Це означає 120 мільярдів євро на рік військової підтримки, і цього достатньо, щоб Україна відтіснила Росію", — заявив естонський урядовець.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За словами глави держави, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Також у другу річницю війни, 24 лютого, Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.

Напередодні Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Раніше двосторонню угоду про безпеку було підписано з Німеччиною.