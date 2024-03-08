Эстония будет выделять часть своего ВВП на военную помощь Украине — детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: МИД Украины

Эстония заявила, что подпишет соглашение по безопасности с Украиной. К тому же Таллинн анонсировал новый оборонный пакет для бойцов ВСУ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время пресс-конференции после встречи глав МИД стран Балтии, Украины и Франции.

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"Мы собираемся подписать двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной о долгосрочных обязательствах", — подчеркнул Цахкна.

Он также анонсировал выделение очередного пакета военной помощи для Украины на следующей неделе. По его словам, Эстония уже вложила 1,4% ВВП в военную поддержку Киева и продолжит оказывать помощь.

Он добавил, когда страна подпишет соглашение о безопасности, то обещает и обязуется выделять 0,25% ВВП в год на военную поддержку.

"И если каждый сделает так же, я думаю, что это под силу каждому. Это означает 120 миллиардов евро в год военной поддержки, и этого достаточно, чтобы Украина оттеснила Россию", — заявил эстонский чиновник.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам главы государства, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Также во вторую годовщину войны, 24 февраля, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.

Накануне Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной.

Ранее двустороннее соглашение о безопасности было подписано с Германией.