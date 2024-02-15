У МЗС Естонії спрогнозували, коли Росія може напасти на НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Фото: PAP/EPA/NTB/Hanna Johre

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал та невдовзі може "протестувати НАТО". За його словами, це може статися упродовж наступних трьох-чотирьох років.

Про це Маргус Цахкна розповів під час візиту до Польщі, повідомляє Associated Press у середу, 14 лютого.

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Міністр зазначив, що наразі не вбачає в Росії небезпеку для Естонії, адже РФ зосереджена на Україні, однак все може змінитись.

"Але ми повинні розуміти, що російська військова машина запущена на повну потужність — виробничі можливості і мислення також — бо Путін контролює зараз все", — наголосив Цахкна.

За оцінками естонського уряду, Росії може бути достатньо "трьох-чотирьох років", аби підготувати "тест для НАТО".

Путін може напасти на НАТО

Видання додає, що в вівторок, 13 лютого, розвідка Естонії попередила, що Росія готується до військового протистояння з Заходом у наступному десятилітті, і це можливо зупинити лише шляхом нарощування Збройних сил.

Нагадаємо, що балтійські країни готуються до ймовірного вторгнення Росії. Вони займаються укріпленням східних кордонів так званою "лінією оборони Балтії", що містить загородження і бункери.

Також ми повідомляли, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, за яких умов Росія може напасти на НАТО. Аналітик зазначив, що загалом можна розглянути декілька сценаріїв конфлікту.