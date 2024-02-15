У МЗС Естонії спрогнозували, коли Росія може напасти на НАТО
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал та невдовзі може "протестувати НАТО". За його словами, це може статися упродовж наступних трьох-чотирьох років.
Про це Маргус Цахкна розповів під час візиту до Польщі, повідомляє Associated Press у середу, 14 лютого.
В Естонії розповіли про можливий напад Росії на НАТО
Міністр зазначив, що наразі не вбачає в Росії небезпеку для Естонії, адже РФ зосереджена на Україні, однак все може змінитись.
"Але ми повинні розуміти, що російська військова машина запущена на повну потужність — виробничі можливості і мислення також — бо Путін контролює зараз все", — наголосив Цахкна.
За оцінками естонського уряду, Росії може бути достатньо "трьох-чотирьох років", аби підготувати "тест для НАТО".
Путін може напасти на НАТО
Видання додає, що в вівторок, 13 лютого, розвідка Естонії попередила, що Росія готується до військового протистояння з Заходом у наступному десятилітті, і це можливо зупинити лише шляхом нарощування Збройних сил.
Нагадаємо, що балтійські країни готуються до ймовірного вторгнення Росії. Вони займаються укріпленням східних кордонів так званою "лінією оборони Балтії", що містить загородження і бункери.
Також ми повідомляли, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, за яких умов Росія може напасти на НАТО. Аналітик зазначив, що загалом можна розглянути декілька сценаріїв конфлікту.
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