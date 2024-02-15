В МИД Эстонии спрогнозировали, когда Россия может напасть на НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: PAP/EPA/NTB/Hanna Johre

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и вскоре может "протестировать НАТО". По его словам, это может произойти в течение следующих трех-четырех лет.

Об этом Маргус Цахкна рассказал во время визита в Польшу, сообщает Associated Press в среду, 14 февраля.

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Министр отметил, что пока не видит в России опасности для Эстонии, ведь РФ сосредоточена на Украине, однако все может измениться.

"Но мы должны понимать, что российская военная машина запущена на полную мощность — производственные возможности и мышление также — потому что Путин контролирует сейчас все", — подчеркнул Цахкна.

По оценкам эстонского правительства, России может быть достаточно "трех-четырех лет", чтобы подготовить "тест для НАТО".

Путин может напасть на НАТО

Издание добавляет, что во вторник, 13 февраля, разведка Эстонии предупредила, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом в следующем десятилетии, что можно остановить только путем наращивания Вооруженных сил.

Напомним, что балтийские страны готовятся к вероятному вторжению России. Они занимаются укреплением восточных границ так называемой "линией обороны Балтии", содержащей заграждения и бункеры.

Также мы сообщали, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, при каких условиях Россия может напасть на НАТО. Аналитик отметил, что можно рассмотреть несколько сценариев конфликта.