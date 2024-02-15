Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В МИД Эстонии спрогнозировали, когда Россия может напасть на НАТО arrow

В МИД Эстонии спрогнозировали, когда Россия может напасть на НАТО

15 февраля 2024 08:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В МИД Эстонии спрогнозировали, когда Россия может напасть на НАТО
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: PAP/EPA/NTB/Hanna Johre
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и вскоре может "протестировать НАТО". По его словам, это может произойти в течение следующих трех-четырех лет.

Об этом Маргус Цахкна рассказал во время визита в Польшу, сообщает Associated Press в среду, 14 февраля.

Читайте также:

В Эстонии рассказали о возможном нападении России на НАТО

Министр отметил, что пока не видит в России опасности для Эстонии, ведь РФ сосредоточена на Украине, однако все может измениться.

"Но мы должны понимать, что российская военная машина запущена на полную мощность — производственные возможности и мышление также — потому что Путин контролирует сейчас все", — подчеркнул Цахкна.

По оценкам эстонского правительства, России может быть достаточно "трех-четырех лет", чтобы подготовить "тест для НАТО".

Путин может напасть на НАТО

Издание добавляет, что во вторник, 13 февраля, разведка Эстонии предупредила, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом в следующем десятилетии, что можно остановить только путем наращивания Вооруженных сил.

Напомним, что балтийские страны готовятся к вероятному вторжению России. Они занимаются укреплением восточных границ так называемой "линией обороны Балтии", содержащей заграждения и бункеры.

Также мы сообщали, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, при каких условиях Россия может напасть на НАТО. Аналитик отметил, что можно рассмотреть несколько сценариев конфликта.

война
НАТО
Эстония
МИД
оборонная сфера
Россия
военная подготовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме