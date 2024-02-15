Країни Балтії готуються до вторгнення Росії, — The Times

Російські військові на танку. Фото: wikimedia.org

Литва, Естонія та Латвія активно готуються до ймовірного вторгнення Росії. Так, країни укріплюють східні кордони так званою "лінією оборони Балтії", що містить загородження і бункери. Цей сегмент є найбільш вразливим у військовому плані серед усього флангу НАТО.

Про це повідомляє The Times у середу, 14 лютого.

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За даними видання, країни Балтії укріплюються фортифікаційними спорудами та облаштовують бетонні бункери. Укріплений кордон буде розділяти країни Балтії від Російської Федерації, Білорусі та мілітаризованого російського анклаву Калінінград.

Ймовірні напрямки вторгнення РФ та оборонні утворення на кордонах країн Балтії. Фото: скриншот

Так, Естонія має намір виділити близько 60 млн євро, щоб побудувати 600 таких оборонних споруд уздовж кордону з Росією.

"Кожен бункер матиме площу близько 37 кв. м, у ньому зможуть розміститися близько 10 солдатів, і він буде захищений від артилерійських ударів. Також поблизу перебуватимуть склади з боєприпасами й такі споруди, як протитанкові міни, рови, колючий дріт і бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона", — розповів заступник міністра оборони Естонії Сюзан Ліллевалі.

Ймовірні наміри Росії

Згідно з даними естонської розвідки, Росія хоче розмістити поблизу кордонів з країнами Балтії удвічі більше військ, ніж 19 тис. осіб, які перебували тут перед повномасштабною російською агресією в Україні.

Крім того, РФ має намір створити новий армійський корпус, який, ймовірно, базуватиметься в Петрозаводську, на північний схід від Санкт-Петербурга, і прикриватиме кордон із Фінляндією.

Чому оборонні укріплення важливі

Офіцер литовської армії й науковий співробітник Балтійського інституту передових технологій у Вільнюсі Донатас Палавеніс зазначив, що укріплення потрібні для сповільнення просування противника та спрямування його в місця, де НАТО зможе найкраще дати відсіч.

"Будівництво цієї укріпленої лінії, безсумнівно, потребуватиме часу і ресурсів, але її ефективність очевидна у війні в Україні, де війська не здатні ефективно прорвати перешкоди й завоювати значну територію", — пояснив Палавеніс.

Види оборонних укріплень. Фото: скриншот

Естонське Міноборони підрахувало, щоб захопити такі позиції, ворогу потрібно буде в чотири-сім разів більше людей, ніж без таких укріплень. Фахівці ґрунтовно вивчили війну в Україні та вважають, що такі оборонні укріплення — рови, ряди "зубів дракона", мінні поля — працюють.

НАТО vs. Росія

Нагадаємо, що Естонія може тимчасово закрити контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією. Відомо, яка причина такого наміру.

Також ми повідомляли, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів передумови нападу Росії на НАТО. Аналітик зазначив, що загалом можна розглянути декілька сценаріїв конфлікту між НАТО та РФ.