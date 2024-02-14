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Естонія задумалась над закриттям кордону з РФ — яка причина

14 лютого 2024 09:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Естонія задумалась над закриттям кордону з РФ — яка причина
Кордон Естонії з Росією. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску на кордоні з Росією. Причиною цього є міграційний тиск з боку РФ.

Про це повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії у середу, 14 лютого.

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Правоохоронці заявили, що в останні тижні РФ навмисно привозила до кордону Естонії групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу.

У заяві йдеться, якщо ця діяльність продовжиться, то Естонія буде змушена закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку та громадський порядок, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск.

За словами правоохоронців, якщо кордони закриють, то потрібно буде скористатися іншим пунктом перетину кордону, щоб повернутися до Естонії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив, що кордон країни з РФ залишатиметься закритим. Одночасно із цим уряд країни підготує заходи щодо протидії нелегальному проникненню на території країни.

Також прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас висловила думку, що війна РФ проти України триватиме доти, доки Москва не зрозуміє, що не може перемогти. 

росія
кордон
Естонія
поліція
мігранти

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