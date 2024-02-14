Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Эстония задумалась над закрытием границы с РФ — какая причина arrow

Эстония задумалась над закрытием границы с РФ — какая причина

14 февраля 2024 09:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эстония задумалась над закрытием границы с РФ — какая причина
Граница Эстонии с Россией. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Эстония может временно закрыть свои пункты пропуска на границе с Россией. Причиной этого является миграционное давление со стороны РФ.

Об этом сообщил Департамент полиции и приграничной охраны Эстонии в среду, 14 февраля.

Читайте также:

Граница Эстонии с Россией

Таллинн призывает своих граждан вернуться из России и не ездить туда.

Правоохранители заявили, что в последние недели РФ намеренно привозила к границе Эстонии группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Европейский Союз.

В заявлении говорится, что если эта деятельность продолжится, то Эстония будет вынуждена закрыть пункты пропуска через границу, чтобы защитить национальную безопасность и общественный порядок, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления.

По словам правоохранителей, если границы закроют, то нужно будет воспользоваться другим пунктом пересечения границы, чтобы вернуться в Эстонию.

Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что граница страны с РФ будет оставаться закрытой. В то же время правительство страны подготовит меры по противодействию нелегальному проникновению на территории страны.

Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что война РФ против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Москва не поймет, что не может победить.

россия
граница
Эстония
полиция
мигранты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме