Эстония задумалась над закрытием границы с РФ — какая причина

Граница Эстонии с Россией. Фото: росСМИ

Эстония может временно закрыть свои пункты пропуска на границе с Россией. Причиной этого является миграционное давление со стороны РФ.

Об этом сообщил Департамент полиции и приграничной охраны Эстонии в среду, 14 февраля.

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Граница Эстонии с Россией

Таллинн призывает своих граждан вернуться из России и не ездить туда.

Правоохранители заявили, что в последние недели РФ намеренно привозила к границе Эстонии группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Европейский Союз.

В заявлении говорится, что если эта деятельность продолжится, то Эстония будет вынуждена закрыть пункты пропуска через границу, чтобы защитить национальную безопасность и общественный порядок, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления.

По словам правоохранителей, если границы закроют, то нужно будет воспользоваться другим пунктом пересечения границы, чтобы вернуться в Эстонию.

Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что граница страны с РФ будет оставаться закрытой. В то же время правительство страны подготовит меры по противодействию нелегальному проникновению на территории страны.

Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что война РФ против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Москва не поймет, что не может победить.