Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Уряд Фінляндії не збирається відкривати кордон з Росією arrow

Уряд Фінляндії не збирається відкривати кордон з Росією

3 лютого 2024 20:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Уряд Фінляндії не збирається відкривати кордон з Росією
Контрольно-пропускний пунк на кордоні Фінляндії. Фото ілюстративне: iltalehti.fi
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив, що кордон країни з Російською Федерацією залишатиметься закритим. Одночасно із цим уряд країни підготує заходи щодо протидії нелегальному проникненню на території країни.

Про це він заявив виданню Yle сьогодні, 3 лютого.

Читайте також:

Фінляндія не відкриє кордони з РФ

За словами глави фінського уряду, на російській території в різних прикордонних районах тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії. В такій ситуації не може йтися про відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.

"Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно з цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде", — заявив він.

При цьому він наголосив, що для уряду країни на першому місці стоїть питання безпеки кордонів.  

Згідно з рішенням уряду, поки що кордон з Росією залишається закритим до 11 лютого. Раніше конституційний комітет парламенту постановив, що східний кордон може бути повністю закритий на короткий період, якщо того вимагатимуть виняткові обставини.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери обговорили підтримку України, військову допомогу, євроатлантичну інтеграцію України та ситуацію на полі бою.

Нагадуємо, що у Фінляндії кандидати в президенти сперечалися, чи варто відповідати на дзвінок Путіна.

кордон
Україна
Фінляндія
Петтері Орпо
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі