Уряд Фінляндії не збирається відкривати кордон з Росією

Контрольно-пропускний пунк на кордоні Фінляндії. Фото ілюстративне: iltalehti.fi

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив, що кордон країни з Російською Федерацією залишатиметься закритим. Одночасно із цим уряд країни підготує заходи щодо протидії нелегальному проникненню на території країни.

Про це він заявив виданню Yle сьогодні, 3 лютого.

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За словами глави фінського уряду, на російській території в різних прикордонних районах тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії. В такій ситуації не може йтися про відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.

"Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно з цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде", — заявив він.

При цьому він наголосив, що для уряду країни на першому місці стоїть питання безпеки кордонів.

Згідно з рішенням уряду, поки що кордон з Росією залишається закритим до 11 лютого. Раніше конституційний комітет парламенту постановив, що східний кордон може бути повністю закритий на короткий період, якщо того вимагатимуть виняткові обставини.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери обговорили підтримку України, військову допомогу, євроатлантичну інтеграцію України та ситуацію на полі бою.

Нагадуємо, що у Фінляндії кандидати в президенти сперечалися, чи варто відповідати на дзвінок Путіна.