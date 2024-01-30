Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії — що обговорили лідери

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери обговорили підтримку України, військову допомогу, євроатлантичну інтеграцію України та ситуацію на полі бою.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Що Зеленський обговорював із президентом Фінляндії

Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з головою Фінляндії Саулі Нііністьо, щоб висловити подяку за його значний внесок у підтримку України з боку його країни.

Президент України уточнив, що під час розмови увага була приділена двадцяти оборонним комплектам, наданим Фінляндією, а також активній ролі Фінляндії у підтримці євроатлантичного шляху України та зміцненні міжнародної підтримки, особливо серед країн Глобального Півдня.

"Вірю у плідну співпрацю з наступним президентом Фінляндії", — сказав Зеленський.

Також гарант зазначив, що з президентом Фінляндії він також обговорив поточну ситуацію на фронті, існуючі безпекові виклики та підготовку до майбутнього Глобального саміту світу у Швейцарії.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у 2024 році Фінляндія збільшить виробництво снарядів для потреб Збройних сил України. Водночас уряд країни зміцнюватиме і власну обороноздатність.

Крім того, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен хоче запровадити повну заборону на угоди з нерухомістю для росіян. Обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.