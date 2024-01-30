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Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии — что обсудили лидеры

30 января 2024 19:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии — что обсудили лидеры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Лидеры обсудили поддержку Украины, военную помощь, евроатлантическую интеграцию Украины и ситуацию на поле боя.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинисте, чтобы выразить благодарность за его значительный вклад в поддержку Украины со стороны его страны.

Президент Украины уточнил, что во время разговора, внимание было уделено двадцати оборонительным комплектам, предоставленным Финляндией, а также активной роли Финляндии в поддержке евроатлантического пути Украины и укреплении международной поддержки, особенно среди стран Глобального Юга.

"Верю в плодотворное сотрудничество со следующим президентом Финляндии", — сказал Зеленский.

Также гарант Указал, что с президентом Финляндии он также обсудил текущую ситуацию на фронте, существующие безопасностные вызовы и подготовку к предстоящему Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Владимир Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что в 2024 году Финляндия увеличит производство снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. В то же время, правительство страны будет укреплять и собственную обороноспособность.

Кроме того, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен хочет ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Ограничения могут затронуть условия аренды и проверки уже совершенных сделок с недвижимостью.

Владимир Зеленский
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