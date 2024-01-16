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В Финляндии россиянам хотят полностью запретить сделки с недвижимостью

16 января 2024 07:43
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В Финляндии россиянам хотят полностью запретить сделки с недвижимостью
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Фото: банк изображений правительства Финляндии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен хочет ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Ограничения могут затронуть условия аренды и проверки уже совершенных сделок с недвижимостью.

Об этом сообщает Yle.

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Хяккянен хочет добиться полного запрета на сделки с недвижимостью для граждан России. По его словам, в этом вопросе необходимо найти "правовое решение". Он уверен, что прийти к согласию в этом вопросе можно уже весной.

Он предположил, что ограничения могут затронуть условия аренды и проверки уже совершенных сделок с недвижимостью.

Издание отметило, что на прошлой неделе Минобороны приняло уже три негативных решения по операциям с недвижимостью, в случае которых покупатель был не из стран ЕС или ЕЭС.

Напомним, недавно стало известно, что некоторые компании Финляндии до сих пор имеют связи с Россией. Они связаны с российскими силовыми структурами и снабжают необходимое оборудование и компоненты для российского оборонно-промышленного комплекса.

Минобороны
недвижимость
россияне
Финляндия

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