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У Фінляндії відповіли, скільки ще буде закритий кордон з Росією

11 січня 2024 14:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Фінляндії відповіли, скільки ще буде закритий кордон з Росією
Автомобілі на прикордонній станції Раджа-Йосепі між Фінляндією та Росією. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерка сільського та лісного господарства Фінляндії Сарі Ессайя розповіла, що східний кордон з Росією залишиться закритим ще місяць. Вона наголосила, що в цьому винна лише РФ.

Про це Сарі Ессайя розповіла під час інтерв’ю Yle.

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"Розв'язання проблеми в тому, щоб Росія завершила свою гібридну операцію. Але дії РФ призвели до закриття кордону. І Росія, виключно Росія, у цьому винна", — наголосила Ессайя.

За її словами, до Різдва Фінляндія збиралася відкрити східний кордон, щоб росіяни мали змогу відвідати рідних на свята. До того ж вона розповіла, що розвивати відносини з РФ доцільно лише після зміни російської влади.

"З режимом Путіна, який винен у воєнних злочинах, це зробити неможливо", — зазначила Ессайя.

Міністерка сільського та лісного господарства Фінляндії наголосила, що участь РФ у післявоєнній відбудові України має стати однією із умов повернення країни у світову політику.

Нагадаємо, у Фінляндії планують заборонити імпорт російського зрідженого газу. Відповідне рішення уряд країни введе вже з наступного року.

Також ми писали, що Фінляндія цьогоріч збільшить виробництво снарядів для потреб Збройних сил України. Водночас уряд країни зміцнюватиме і власну обороноздатність.

Додамо, офіційні особи Російської Федерації заявляють, що у разі військового протистояння з НАТО Фінляндія стане першою державою, яка у ньому постраждає. Росія вже почала стягувати озброєння поблизу свого північного кордону.

росія
війна
кордон
Україна
Фінляндія
політики

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