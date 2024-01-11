В Финляндии ответили, сколько еще будет закрыта граница с Россией

Автомобили на пограничной станции Раджа-Йосепи между Финляндией и Россией. Фото: EPA

Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя рассказала, что восточная граница с Россией останется закрытой еще месяц. Она подчеркнула, что в этом виновата только РФ.

Об этом Сари Эссайя рассказала во время интервью Yle.

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Граница между Финляндией и Россией

"Решение проблемы в том, чтобы Россия завершила свою гибридную операцию. Но действия РФ привели к закрытию границы. И Россия, исключительно Россия, в этом виновата", — подчеркнула Эссайя.

По ее словам, к Рождеству Финляндия собиралась открыть восточную границу, чтобы россияне могли посетить родных на праздники. К тому же она рассказала, что развивать отношения с РФ целесообразно только после смены российской власти.

"С режимом Путина, виновным в военных преступлениях, это сделать невозможно", — отметила Эссайя.

Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии подчеркнула, что участие РФ в послевоенном восстановлении Украины должно стать одним из условий возвращения страны в мировую политику.

Напомним, в Финляндии планируют запретить импорт российского сжиженного газа. Соответствующее решение правительство страны введет уже в следующем году.

Также мы писали, что Финляндия увеличит производство снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. В то же время правительство страны будет укреплять и собственную обороноспособность.

Добавим, официальные лица Российской Федерации заявляют, что в случае военного противостояния с НАТО Финляндия станет первым пострадавшим в нем государством. Россия уже начала собирать вооружение вблизи своей северной границы.