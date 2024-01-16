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У Фінляндії росіянам хочуть повністю заборонити операції з нерухомістю

16 січня 2024 07:43
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У Фінляндії росіянам хочуть повністю заборонити операції з нерухомістю
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен. Фото: банк зображень уряду Фінляндії
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Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен хоче запровадити повну заборону на операції з нерухомістю для росіян. Обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.

Про це повідомляє Yle

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Заборона операцій  нерухомістю для росіян у Фінляндії

Хяккянен хоче добитися повної заборони на угоди з нерухомістю для громадян Росії. За його словами, у цьому питанні необхідно знайти "правове рішення". Він впевнений, що дійти згоди у цьому питанні можна вже навесні. 

Він припустив, що обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.

Видання зазначило, що минулого тижня Міноборони ухвалило вже три негативні рішення щодо операцій з нерухомістю, у разі яких покупець був не з країн ЄС чи ЄЕЗ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що деякі компанії Фінляндії досі мають зв'язки з Росією. Вони пов'язані з російськими силовими структурами та постачають необхідне обладнання і компоненти для російського оборонно-промислового комплексу.

Міноборони
нерухомість
росіяни
Фінляндія

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