У Фінляндії росіянам хочуть повністю заборонити операції з нерухомістю

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен. Фото: банк зображень уряду Фінляндії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен хоче запровадити повну заборону на операції з нерухомістю для росіян. Обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.

Про це повідомляє Yle.

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Хяккянен хоче добитися повної заборони на угоди з нерухомістю для громадян Росії. За його словами, у цьому питанні необхідно знайти "правове рішення". Він впевнений, що дійти згоди у цьому питанні можна вже навесні.

Він припустив, що обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.

Видання зазначило, що минулого тижня Міноборони ухвалило вже три негативні рішення щодо операцій з нерухомістю, у разі яких покупець був не з країн ЄС чи ЄЕЗ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що деякі компанії Фінляндії досі мають зв'язки з Росією. Вони пов'язані з російськими силовими структурами та постачають необхідне обладнання і компоненти для російського оборонно-промислового комплексу.