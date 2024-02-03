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Правительство Финляндии не собирается открывать границу с Россией

3 февраля 2024 20:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство Финляндии не собирается открывать границу с Россией
Контрольно-пропускной пункт на границе Финляндии. Фото иллюстративный: iltalehti.fi
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что граница страны с Российской Федерацией будет оставаться закрытой. В то же время правительство страны подготовит меры по противодействию нелегальному проникновению на территории страны.

Об этом он заявил изданию Yle сегодня, 3 февраля.

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По словам главы финского правительства, на российской территории в разных приграничных районах тысячи граждан третьих стран ожидают, чтобы нелегально попасть в Финляндию. В такой ситуации речь не может идти об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

"Очевидно, что мы не можем открыть границы. В то же время нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет", — заявил он.

При этом он подчеркнул, что для правительства страны на первом месте стоит вопрос безопасности границ.

Согласно решению правительства, пока граница с Россией остается закрытой до 11 февраля. Ранее конституционный комитет парламента постановил, что восточная граница может быть полностью закрыта на короткий период, если этого потребуют исключительные обстоятельства.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Саули Нииностио. Лидеры обсудили поддержку Украины, военную помощь, евроатлантическую интеграцию Украины и ситуацию на поле боя.

Напоминаем, что в Финляндии кандидаты в президенты спорили, стоит ли отвечать на звонок Путина.

граница
Украина
Финляндия
Петтери Орпо
Россия

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