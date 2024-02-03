Правительство Финляндии не собирается открывать границу с Россией

Контрольно-пропускной пункт на границе Финляндии. Фото иллюстративный: iltalehti.fi

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что граница страны с Российской Федерацией будет оставаться закрытой. В то же время правительство страны подготовит меры по противодействию нелегальному проникновению на территории страны.

Об этом он заявил изданию Yle сегодня, 3 февраля.

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По словам главы финского правительства, на российской территории в разных приграничных районах тысячи граждан третьих стран ожидают, чтобы нелегально попасть в Финляндию. В такой ситуации речь не может идти об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

"Очевидно, что мы не можем открыть границы. В то же время нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет", — заявил он.

При этом он подчеркнул, что для правительства страны на первом месте стоит вопрос безопасности границ.

Согласно решению правительства, пока граница с Россией остается закрытой до 11 февраля. Ранее конституционный комитет парламента постановил, что восточная граница может быть полностью закрыта на короткий период, если этого потребуют исключительные обстоятельства.

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Напоминаем, что в Финляндии кандидаты в президенты спорили, стоит ли отвечать на звонок Путина.