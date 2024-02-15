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Страны Балтии готовятся к вторжению России, — The Times

15 февраля 2024 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Страны Балтии готовятся к вторжению России, — The Times
Российские военные на танке. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Литва, Эстония и Латвия активно готовятся к вероятному вторжению России. Так, страны укрепляют восточные границы так называемой "линией обороны Балтии", содержащей заграждения и бункеры. Этот сегмент наиболее уязвим в военном плане среди всего фланга НАТО.

Об этом сообщает The Times в среду, 14 февраля.

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По данным издания, страны Балтии укрепляются фортификационными сооружениями и обустраивают бетонные бункеры. Укрепленная граница будет разделять страны Балтии от Российской Федерации, Белоруссии и милитаризованного российского анклава Калининград.

Вероятные направления вторжения РФ и оборонные образования на границах стран Балтии
Вероятные направления вторжения РФ и оборонные образования на границах стран Балтии. Фото: скриншот

Так, Эстония намерена выделить около 60 млн евро, чтобы построить 600 таких оборонных сооружений вдоль границы с Россией.

"Каждый бункер будет иметь площадь около 37 кв. м, в нем смогут разместиться около 10 солдат, и он будет защищен от артиллерийских ударов. Также поблизости будут находиться склады с боеприпасами и такие сооружения, как противотанковые мины, рвы, колючая проволока и бетонные пирамиды как "зубы дракона", — рассказал заместитель министра обороны Эстонии Сюзан Лиллевали.

Вероятные намерения России

Согласно данным эстонской разведки, Россия хочет разместить вблизи границ со странами Балтии вдвое больше войск, чем 19 тыс. человек, находившихся здесь перед полномасштабной российской агрессией в Украине.

Кроме того, РФ намерена создать новый армейский корпус, который, вероятно, будет базироваться в Петрозаводске, северо-восточнее Санкт-Петербурга, и будет прикрывать границу с Финляндией.

Почему оборонные укрепления важны

Офицер литовской армии и научный сотрудник Балтийского института передовых технологий в Вильнюсе Донатас Палавенис отметил, что укрепления нужны для замедления продвижения противника и направления его в места, где НАТО сможет лучше дать отпор.

"Строительство этой укрепленной линии, несомненно, потребует времени и ресурсов, но ее эффективность очевидна в войне в Украине, где войска не способны эффективно прорвать препятствия и завоевать значительную территорию", — пояснил Палавенис.

Виды оборонных укреплений
Виды оборонных укреплений. Фото: скриншот

Эстонское Минобороны подсчитало, чтобы захватить такие позиции, врагу потребуется в четыре-семь раз больше людей, чем без таких укреплений. Специалисты изучили войну в Украине и считают, что такие оборонные укрепления — рвы, ряды "зубов дракона", минные поля — работают.

НАТО vs. Россия

Напомним, что Эстония может временно закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Известно, какова причина такого намерения.

Также мы сообщали, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал предпосылки нападения России на НАТО. Аналитик отметил, что можно рассмотреть несколько сценариев конфликта между НАТО и РФ.

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