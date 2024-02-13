Експерт пояснив, коли Росія може напасти на країни НАТО

Російський диктатор Володмир Путін. Фото: Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS

Росія може напасти на країни НАТО у випадку, якщо їй вистачить ресурсів на ще один військовий конфлікт. Він може розвиватись за декількома сценаріями, зокрема "кримським".

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко для "РБК-Україна" у вівторок, 13 лютого.

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Напад Росії на НАТО

За словами Мусієнка, все залежить від того, який тип війни розглядати. Якщо говорити про повномасштабну, то навряд чи це можливо. Однак може відбутися конфлікт за "кримським сценарієм".

"Якщо ми візьмемо війну з застосуванням авіації, далекобійних ракет, кібератак, провокуванням заворушень всередині країн НАТО, з "зеленими чоловічками", які можуть висадитися в умовній Латвії, Литві чи Естонії, то це можливо. Вся російська військова машина готується до того, щоб вести війну проти НАТО", — сказав Мусієнко.

Аналітик зазначив, що загалом можна розглянути декілька сценаріїв конфлікту між НАТО та РФ.

"Наприклад, через місяць чи два в Латвії, де є російськомовна громада, починаються якісь заворушення, під час яких залітають гелікоптери з Білорусі, з яких висаджуються "зелені чоловічки" і починають підтримувати заворушення. В цей час НАТО буде намагатися вирішити, чи це Росія напала, чи якісь терористи", — пояснив він.

Окрім "кримського сценарію" є ще один. На думку Мусієнка це може бути спроба російської висадки на Готланд, використавши Балтійськ як базу для цього. В іншому випадку кораблі РФ можуть заблокувати вихід Данії до Балтійського моря, щоб перевірити те, як буде діяти НАТО.

Також можлива агресія Москви щодо Варшави. За словами Мусієнка, вона розглядається з двох напрямків — Білорусь та Калінінград.

"Ну і відповідно цей Сувальський коридор. Це найбільш загрозливий напрямок", — додав він.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань. У Білому домі прокоментували його слова.

Також верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на заяву Трампа. За його словами, НАТО не може залежати від настрою президента США і бути Альянсом "за бажанням".