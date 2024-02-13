Эксперт объяснил, когда Россия может напасть на страны НАТО

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS

Россия может напасть на страны НАТО в случае, если хватит ресурсов на еще один военный конфликт. Он может развиваться по нескольким сценариям, в частности "крымским".

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко для "РБК-Украина" во вторник, 13 февраля.

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По словам Мусиенко, все зависит от того, какой тип войны рассматривать. Если говорить о полномасштабной, то вряд ли это возможно. Однако может произойти конфликт по "крымскому сценарию".

"Если мы возьмем войну с применением авиации, дальнобойных ракет, кибератак, провоцированием беспорядков внутри стран НАТО, с "зелеными человечками", которые могут высадиться в условной Латвии, Литве или Эстонии, то это возможно. Вся российская военная машина готовится к тому, чтобы вести войну против НАТО", — сказал Мусиенко.

Аналитик отметил, что можно рассмотреть несколько сценариев конфликта между НАТО и РФ.

"Например, через месяц или два в Латвии, где есть русскоязычная громада, начинаются какие-то беспорядки, во время которых залетают вертолеты из Беларуси, из которых высаживаются "зеленые человечки" и начинают поддерживать беспорядки. В это время НАТО будет пытаться решить, это Россия напала или какие-то террористы", — пояснил он.

Кроме "крымского сценария" есть еще один. По мнению Мусиенко, это может быть попытка российской высадки на Готланд, использовав Балтийск в качестве базы для этого. В противном случае корабли РФ могут заблокировать выход Дании к Балтийскому морю, чтобы проверить, как будет действовать НАТО.

Также возможна агрессия Москвы по отношению к Варшаве. По словам Мусиенко, она рассматривается по двум направлениям — Беларусь и Калининград.

"Ну и соответственно этот Сувальский коридор. Это самое угрожающее направление", — добавил он.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в НАТО, не выполнивших свои финансовые обязательства. В Белом доме прокомментировали его слова.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на заявление Трампа. По его словам, НАТО не может зависеть от настроения президента США и быть Альянсом "по желанию".