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Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине — что войдет

21 марта 2024 16:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине — что войдет
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: ERR
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в четверг, 21 марта, прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице чиновник объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.

Об этом идет речь на сайте Минобороны Эстонии.

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В Киеве Певкур встретился с главой украинского Минобороны Рустемом Умеровым. В ходе переговоров эстонский министр объявил об выделении средств для военной помощи Украине. Как ожидается, в пакет войдут снаряды калибра 155 мм, являющиеся частью инициативы ЕС по поставке Киеву миллиона боеприпасов. Вклад Эстонии частично профинансирует Дания. В настоящее время точное количество снарядов неизвестно.

"Пакет включает безоткатные противотанковые пушки, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и многое другое. Мы составили этот пакет помощи, сосредоточившись на том, чтобы оказать максимальную пользу Украине, но в то же время не уменьшить обороноспособность Эстонии", — заметил Певкур.

Глава Минобороны Эстонии подчеркнул, что в настоящее время Украина нуждается в боеприпасах, системах ПВО и запчастях и средствах радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в Эстонии был предложен план финансирования для Украины на 120 млрд евро. В местном Минобороны заявили, что часть суммы будет покрыта с помощью еврооблигаций.

Также мы писали, что 20 марта Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро.

война
оружие
Эстония
финансовая помощь
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Украина
боеприпасы
Умеров

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