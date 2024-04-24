Швеція посилює захист енергетичної інфраструктури — яка причина

Електростанція Oresundsverket у Мальме, Швеція. Фото: Bloomberg

Швеція почала зміцнювати свою критичну інфраструктуру через загрозу можливої війни з Росією. Відомо, що енергосистема країни є дуже вразливою через географічне розташування.

Про це повідомило видання Bloomberg у середу, 24 квітня.

Читайте також:

Чому Швеція посилює захист енергосистеми

Раніше у Швеції планували розібрати та експортувати за кордон законсервовану електростанцію, розташовану поруч з Ересуннською протокою. Однак, повномасштабна війна в Україні змусила країну переосмислити свою оборонну стратегію і тепер впливає на перегляд планів у сфері енергетичної безпеки.

Шведський оператор електромережі має намір відновити роботу станції в Мальме, щоб забезпечити електроенергією третє за розміром місто у випадку відключення через атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

"Сподіваюся, ми не опинимося в ситуації, коли будемо використовувати ці можливості. Але впевненість у тому, що ми готові відповісти на виклик, якщо це буде потрібно, є дуже заспокійливою", — зазначив керівник заводу Мікаель Нільссон.

Близько 16 000 кілометрів ліній електропередач, що з’єднують північні виробничі потужності з основними містами на півдні, проходять через густі ліси, які займають приблизно дві третини території країни. Доцент Шведського університету оборони Віра ван Зост вважає, що це робить електромережу більш вразливою до можливих дивнрсій, ніж у багатьох інших європейських державах, і Швеція повинна бути готова до можливих перебоїв.

"Критично важлива інфраструктура, як, наприклад, електромережа, часто є головною мішенню під час війни", — сказав ван Зост.

Крім того, до 2028 року приблизно 1000 кваліфікованих фахівців будуть "мобілізовані" для забезпечення енергопостачання в рамках державної служби.

Нагадаємо, німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО.

Раніше ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може напасти на країни НАТО вже у 2026 році.