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Швеция усиливает защиту энергетической инфраструктуры — какая причина

24 апреля 2024 18:10
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Бригадир София
редактор
Швеция усиливает защиту энергетической инфраструктуры — какая причина
Электростанция Oresundsverket в Мальмё, Швеция. Фото: Bloomberg
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Швеция начала укреплять свою критическую инфраструктуру из-за угрозы возможной войны с Россией. Известно, что энергосистема страны очень уязвима из-за географического положения.

Об этом сообщило издание Bloomberg в среду, 24 апреля.

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Ранее в Швеции планировали разобрать и экспортировать за границу законсервированную электростанцию, расположенную рядом с Ересунским проливом. Однако полномасштабная война в Украине заставила страну переосмыслить свою оборонную стратегию и теперь влияет на пересмотр планов в сфере энергетической безопасности.

Шведский оператор электросети намерен возобновить работу станции в Мальме, чтобы обеспечить электроэнергией третий по размеру город в случае отключения из-за атак на энергетическую инфраструктуру страны.

"Надеюсь, мы не окажемся в ситуации, когда будем использовать эти возможности. Но уверенность в том, что мы готовы ответить на вызов, если это будет нужно, очень успокаивающая", — отметил руководитель завода Микаэль Нильссон.

Около 16 000 километров  линий электропередач, соединяющих северные производственные мощности с основными городами на юге, проходят через густые леса, занимающие около двух третей территории страны. Доцент Шведского университета обороны Вера ван Зост считает, что это делает электросеть более уязвимой к возможным странностям, чем во многих других европейских государствах, и Швеция должна быть готова к возможным перебоям.

"Критически важная инфраструктура, как, например, электросеть, часто является главной мишенью во время войны", — сказал ван Зост.

Кроме того, к 2028 году около 1000 квалифицированных специалистов будут "мобилизованы" для обеспечения энергоснабжения в рамках государственной службы.

Напомним, немецкий генерал рассказал, когда Россия будет готова к нападению на страны НАТО.

Ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

россия
война
НАТО
электроэнергия
Швеция
сфера энергетики
энергосистема

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