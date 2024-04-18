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Німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО

18 квітня 2024 21:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО
Російські військові та техніка. Ілюстративне фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готова до військових дій проти країн НАТО через п’ять-вісім років. Це може статися у випадку, якщо Росія вирішить напасти після відновлення своїх сил, які ослаблених внаслідок війни в Україні.

Про це повідомило агенство Reuters у четвер, 18 квітня.

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Коли Росія може напасти на НАТО

"До того часу, виходячи з нашого аналізу, Росія (відновить — Ред.) свої сили до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим. Я не кажу, що це відбудеться, але це може стати можливим", — підкреслив начальник оборонного відомства Німеччини.

Він зазначив, що Росія не припиняє виробництво значної кількості військової техніки та снарядів, але не доставляє його на український фронт у повному обсязі, тому країнам НАТО необхідно бути підготовленими до 2029 року.

"Те, що ми бачимо – це загроза через п'ять-вісім років", — заявив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може напасти на країни НАТО вже у 2026 році.

Раніше ми писали, що на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військ НАТО в Україні.

росія
Німеччина
війна
НАТО
напад

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