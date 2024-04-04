У Чехії наполягають, аби НАТО і ЄС обговорили стратегію закінчення війни в Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото: MARTIN DIVISEK/EPA

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Європейський Союз та НАТО мають обговорити стратегію щодо закінчення війни в Україні. Нав'язувати західні умови Києву — "найбільша помилка" так само як і розмови про заморожування конфлікту.

Про це повідомляє DW.

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Заява Ліпавського

Ліпавський обурився, що наразі ні в НАТО, ні в ЄС не ведуться спільні дебати про стратегію щодо Росії. Він вважає це помилкою, адже потрібно обговорювати, як має закінчитись війна в Україні.

Міністр додав, що у дискусіях про майбутній мир із Росією також повинна мати право голосу Україна. Ліпавський назвав "найбільшою помилкою" нав'язувати Києву західні умови.

Також він додав, що заморожування війни — це не вихід, адже такий досвід вже був і він призвів до повномасштабного вторгнення.

"Мене не тішить, коли я чую про заморожування конфлікту, тому що в Україні конфлікт було заморожено з 2014 року, а нинішня війна — це просто продовження замороженого конфлікту, який розпочався 2014 року. Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті", — очільник МЗС Чехії.

Нагадаємо, нещодавно Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що після закінчення війни Україна одразу стане членом Альянсу, аби вберегти її від нових нападів РФ.

Також військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, чи зможе Україна вступити до НАТО без окупованих територій.