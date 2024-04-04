У НАТО розповіли про безпеку Україні після війни

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: NATO

Росія вже застосувала тактику вичікування та нападу, коли після незаконної анексії Криму та окупації частини Донбасу, вісім років накопичувала сили для нового вторгнення. Після завершення війни, убезпечити Україну від повторної агресії Росії має 5 стаття статуту НАТО.

Про це у середу, 3 квітня, заявив під час пресконференції у Брюсселі, де відбувається зустріч голів МЗС країн НАТО, Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Є чітке зобов'язання для України стати членом НАТО. Коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, а потім перегрупується і знову атакує", — сказав Столтенберг.

Він зауважив, що Росія вже застосувала тактику вичікування та нападу.

"У 2014 році Росія, невдовзі після незаконної анексії Криму, атакувала Донбас. Потім взяла восьмирічну паузу та вдалася до повномасштабної агресії проти України. Вони чекали майже вісім років і пішли на повноцінне вторгнення. Тому, звісно, коли ця війна закінчиться, ми маємо бути абсолютно впевнені, що це - справді кінець, що це зупиниться тут. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власну оборону. А гарантією безпеки буде стаття 5", — сказав Столтенберг.

Стаття 5 статуту НАТО регламентує завдання Альянсу з гарантування колективної оборони. У ній стверджується, що напад на одного з членів НАТО вважатиметься нападом на них усіх.

Нагадаємо, що 4 липня 1949 року у Вашингтоні був підписаний Північноатлантичний договір. Військово-політична організація, яка складається із підписантів цієї угоди, отримала назву НАТО.

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.