В НАТО рассказали о безопасности Украины после войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: NATO

Россия уже применила тактику выжидания и нападения, когда после незаконной аннексии Крыма и оккупации части Донбасса восемь лет накапливала силы для нового вторжения. После завершения войны, обезопасить Украину от повторной агрессии России имеет 5 статья устава НАТО.

Об этом в среду, 3 апреля, заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Безопасность Украины после войны

"Есть четкое обязательство для Украины стать членом НАТО. Когда эта война закончится, должны быть какие-то гарантии, что это не случится снова, что это не будет паузой, во время которой Россия восстановится, отдохнет, а затем перегруппируется и снова атакует", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что Россия уже применила тактику выжидания и нападения.

"В 2014 году Россия, вскоре после незаконной аннексии Крыма, атаковала Донбасс. Затем взяла восьмилетнюю паузу и прибегла к полномасштабной агрессии против Украины. Они ждали почти восемь лет и пошли на полноценное вторжение. Поэтому, конечно, когда эта война закончится, мы должны быть абсолютно уверены, что это действительно конец, что это остановится здесь. Поэтому мы должны помочь Украине построить собственную оборону. А гарантией безопасности будет статья 5", — сказал Столтенберг.

Статья 5 устава НАТО регламентирует задачи Североатлантического союза по обеспечению коллективной обороны. В нем утверждается, что нападение на одного из членов НАТО будет считаться нападением на них всех.

Напомним, что 4 июля 1949 г. в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. Военно-политическая организация, состоящая из подписавших соглашение, получила название НАТО.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.