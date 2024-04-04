В Чехии настаивают, чтобы НАТО и ЕС обсудили стратегию окончания войны в Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Фото: MARTIN DIVISEK/EPA

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Европейский Союз и НАТО должны обсудить стратегию по окончании войны в Украине. Навязывать условия Запада Киеву — "наибольшая ошибка", равно как и разговоры о замораживании конфликта.

Об этом сообщает DW.

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Липовский возмутился, что ни в НАТО, ни в ЕС не ведутся совместные дебаты о стратегии в отношении России. Он считает это ошибкой, ведь нужно обсуждать, как должна закончиться война в Украине.

Министр добавил, что в дискуссиях о будущем мире с Россией должна иметь право голоса Украина. Липовский назвал "самой большой ошибкой" навязывать Киеву западные условия.

Также он добавил, что замораживание войны — это не выход, ведь такой опыт уже был и привел к полномасштабному вторжению.

"Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война — это просто продолжение замороженного конфликта, который начался в 2014 году. Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливого и крепкого мира на европейском континенте", — глава МИД Чехии.

Напомним, недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что после окончания войны Украина сразу станет членом Альянса, чтобы уберечь ее от новых нападений РФ.

Также военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, сможет ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий.