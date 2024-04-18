Немецкий генерал рассказал, когда Россия будет готова к нападению на страны НАТО

Российские военные и техника. Иллюстративное фото: Reuters

Немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к военным действиям против стран НАТО через пять-восемь лет. Это может произойти, если Россия решит напасть после восстановления своих сил, ослабевших в результате войны в Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 18 апреля.

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Когда Россия может напасть на НАТО

"К тому времени, исходя из нашего анализа, Россия (восстановит — Ред.) свои силы до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным. Я не говорю, что это произойдет, но это может стать возможным", — подчеркнул начальник оборонного ведомства Германии.

Он отметил, что Россия не прекращает производство значительного количества военной техники и снарядов, но не доставляет его на украинский фронт в полном объеме, поэтому странам НАТО необходимо подготовить к 2029 году.

"То, что мы видим — это угроза через пять-восемь лет", — заявил генерал-лейтенант.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Ранее мы писали, что на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.