Возможно нападение РФ на страны НАТО — Шольц сделал заявление

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация в странах Балтии остается достаточно напряженной. Однако в случае чрезвычайной ситуации его страна готова отправить 35 тысяч военнослужащих для поддержки союзников.

Об этом сообщает Правительство Германии.

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"Безопасность наших балтийских союзников — это наша безопасность. Германия решительно настроена защищать каждый квадратный сантиметр территории Альянса. Нападение на вас — это тоже нападение на нас. Этого нельзя допустить", — сказал Шольц, комментируя угрозу нападения РФ на НАТО.

Он добавил, что Германия не проигнорировала российское вторжение в Украину. Поэтому в любом случае готова защищать северо-восточную и центральную Европу.

"Почти 35 000 немецких солдат готовы быстро оказать помощь нашим союзникам в чрезвычайных ситуациях", — подчеркнул Шольц.

По словам канцлера Германии, его страна берет защиту воздушного пространства в Эстонии и Латвии. Кроме того, Бундесвер также разместит полную бригаду в Литве.

Напомним, ранее Швеция начала укреплять свою критическую инфраструктуру из-за уязвимости и угрозы возможной войны с Россией.

Также недавно Россия перебросила ОТРК "Искандер" с ядерными боеголовками к границе с Финляндией, которая уже вступила в НАТО.

К слову, германский генерал рассказал, когда Россия будет готова к нападению на страны НАТО. Между тем, на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.