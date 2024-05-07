Возможно нападение РФ на страны НАТО — Шольц сделал заявление
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация в странах Балтии остается достаточно напряженной. Однако в случае чрезвычайной ситуации его страна готова отправить 35 тысяч военнослужащих для поддержки союзников.
Об этом сообщает Правительство Германии.
Что сказал Шольц на угрозу нападения РФ на НАТО
"Безопасность наших балтийских союзников — это наша безопасность. Германия решительно настроена защищать каждый квадратный сантиметр территории Альянса. Нападение на вас — это тоже нападение на нас. Этого нельзя допустить", — сказал Шольц, комментируя угрозу нападения РФ на НАТО.
Он добавил, что Германия не проигнорировала российское вторжение в Украину. Поэтому в любом случае готова защищать северо-восточную и центральную Европу.
"Почти 35 000 немецких солдат готовы быстро оказать помощь нашим союзникам в чрезвычайных ситуациях", — подчеркнул Шольц.
По словам канцлера Германии, его страна берет защиту воздушного пространства в Эстонии и Латвии. Кроме того, Бундесвер также разместит полную бригаду в Литве.
Напомним, ранее Швеция начала укреплять свою критическую инфраструктуру из-за уязвимости и угрозы возможной войны с Россией.
Также недавно Россия перебросила ОТРК "Искандер" с ядерными боеголовками к границе с Финляндией, которая уже вступила в НАТО.
К слову, германский генерал рассказал, когда Россия будет готова к нападению на страны НАТО. Между тем, на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.
Читайте Новини.LIVE!