РФ не стремится и не способна напасть на Альянс — заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ

Мирча Джоанэ. Фото: Cornelia Stefoglu

У России нет намерения атаковать любую страну НАТО. К тому же для такого нападения у россиян недостаточно военных возможностей.

Как сообщает издание Digi24, об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

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По словам Джоанэ, россияне не хотят нападать на страны НАТО, но против Альянса развязана "тотальная гибридная война".

"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности", — отметил заместитель генерального секретаря Альянса.

Сейчас НАТО, как никогда ранее за последние десятилетия, адаптируется и трансформируется, в частности, увеличивает военное производство.

Напомним, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Также он добавил, что в случае нападения РФ на страны балтийских союзников, Германия готова отправить на помощь 35 тысяч военнослужащих.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к военным действиям против стран Альянса только через 5-8 лет.