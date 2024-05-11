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РФ не стремится и не способна напасть на Альянс — заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ

11 мая 2024 08:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
РФ не стремится и не способна напасть на Альянс — заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ
Мирча Джоанэ. Фото: Cornelia Stefoglu
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

У России нет намерения атаковать любую страну НАТО. К тому же для такого нападения у россиян недостаточно военных возможностей.

Как сообщает издание Digi24, об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

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По словам Джоанэ, россияне не хотят нападать на страны НАТО, но против Альянса развязана "тотальная гибридная война".

"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности", — отметил заместитель генерального секретаря Альянса.

Сейчас НАТО, как никогда ранее за последние десятилетия, адаптируется и трансформируется, в частности, увеличивает военное производство.

Напомним, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Также он добавил, что в случае нападения РФ на страны балтийских союзников, Германия готова отправить на помощь 35 тысяч военнослужащих.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к военным действиям против стран Альянса только через 5-8 лет.

война
НАТО
Альянс
война в Украине

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