Столтенберг рассказал о военной помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото иллюстративный: скриншот

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не допустить повторения пауз в военной поддержке Украины. Он подчеркнул, что задержки таких поставок существенно усложняют борьбу украинцев за свою свободу.

Об этом Столтенберг заявил во время своего визита в Финляндию в четверг, 6 июня.

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В своем выступлении Столтенберг отметил, что Украина нуждается в "предсказуемости и подотчетности" со стороны союзников по НАТО по военной помощи.

"В последние месяцы мы видели некоторые пробелы, некоторые задержки в оказании военной поддержки Украине. Следует убедиться, что это больше не повторится", — отметил генсек.

Столтенберг также сказал, что в настоящее время не видит военной угрозы со стороны России против стран Северной Европы или Балтии.

При этом он отметил, что НАТО — самая мощная военная сила в мире.

Ранее мы рассказывали, что более 50 военных кораблей НАТО прибыли в литовский порт Клайпеда. Все они задействованы в традиционных международных военно-морских учениях Baltic Operations (BALTOPS 24). Нынешние тренировки станут самыми большими для Литвы.

В случае войны Европы с Россией НАТО перебросит американские войска и технику на фронт. Для этого Североатлантический союз уже сейчас разрабатывает несколько сухопутных коридоров.