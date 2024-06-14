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НАТО схвалило план розширення підтримки України, — Столтенберг

14 червня 2024 16:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Міністри країн НАТО схвалили план розширення підтримки України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На зустрічі країн НАТО 14 червня був схвалений план, який зміцнить взаємодію Альянсу у сфері постачання зброї та підготовки українських військових. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що цей план дозволить Альянсу краще координувати допомогу Україні.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції у п'ятницю, 14 червня.

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"Ми узгодили план, який визначає, як НАТО очолить координацію допомоги та тренувань з питань безпеки. Це дозволить лідерам НАТО розпочати цю роботу на Вашингтонському саміті в липні та поставити нашу підтримку України на більш міцну основу на роки вперед", — зазначив генсек НАТО.

Створена структура включатиме командування НАТО у Вісбадені, США, та логістичні центри у Східній Європі під керівництвом високопоставленого генерала, який підпорядковується Верховному головнокомандувачу об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. У програмі візьмуть участь близько 700 військових з країн-членів та партнерів НАТО.

НАТО буде контролювати підготовку українських військових, підтримувати Україну шляхом планування та координації допомоги. Альянс буде керувати передачею та ремонтом техніки, а також сприяти довгостроковому розвитку ЗСУ. 

"Ці зусилля не роблять НАТО стороною конфлікту, але вони посилюють нашу підтримку України у відстоюванні її права на самооборону. Допомога і підтримка України з боку НАТО в галузі безпеки є ключовим результатом саміту. Поряд з довгостроковими фінансовими зобов’язаннями і подальшими кроками на шляху України до членства в НАТО", — заявив Столтенберг.

Цей план доповнює, але не замінює Контактну групу у форматі "Рамштайн", й обидві ініціативи будуть діяти одночасно.

Раніше міністри оборони країн-членів НАТО вперше погодили програму, яка передбачає інноваційну співпрацю з Україною. Це рішення було прийнято на засіданні Ради Україна-НАТО. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Україна
Єнс Столтенберг
НАТО
військова допомога
Альянс
фінансова допомога

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