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НАТО одобрил план расширения поддержки Украины, — Столтенберг

14 июня 2024 16:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Министры стран НАТО одобрили план расширения поддержки Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На встрече стран НАТО 14 июня был одобрен план, который укрепит взаимодействие Альянса в сфере поставок оружия и подготовки украинских военных. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что этот план позволит НАТО лучше координировать помощь Украине.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в пятницу, 14 июня.

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"Мы согласовали план, который определяет, как НАТО возглавит координацию помощи и тренировок по безопасности. Это позволит лидерам НАТО начать эту работу на Вашингтонском саммите в июле и поставить нашу поддержку Украины на более прочную основу на годы вперед", — отметил генсек НАТО.

Созданная структура будет включать командование НАТО в Висбадене, США и логистические центры в Восточной Европе под руководством высокопоставленного генерала, подчиняющегося Верховному главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. В программе примут участие около 700 военных из стран-членов и партнеров НАТО.

НАТО будет контролировать подготовку украинских военных, поддерживать Украину путем планирования и координации помощи. Альянс будет руководить передачей и ремонтом техники, а также будет способствовать долгосрочному развитию ВСУ.

"Эти усилия не делают НАТО стороной конфликта, но они усиливают нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самооборону. Помощь и поддержка Украины со стороны НАТО в области безопасности является ключевым результатом саммита. Наряду с долгосрочными финансовыми обязательствами и дальнейшими шагами на пути Украины к членству в НАТО", — заявил Столтенберг.

Этот план дополняет, но не заменяет контактную группу в формате "Рамштайн", и обе инициативы будут действовать одновременно.

Ранее министры обороны стран-членов НАТО впервые согласовали программу, предусматривающую инновационное сотрудничество с Украиной. Это решение было принято на заседании Совета Украина-НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не допустить повторения пауз в военной поддержке Украины. Он отметил, что задержки таких поставок существенно усложняют борьбу украинцев за свою свободу.

Украина
Йенс Столтенберг
НАТО
военная помощь
Альянс
финансовая помощь

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