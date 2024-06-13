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НАТО вперше схвалили програму інноваційної співпраці з Україною, — Столтенберг

13 червня 2024 21:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Столтенберг заявив, що НАТО вперше схвалили програму інноваційної співпраці з Україною
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністри оборони країн-членів НАТО вперше погодили програму, яка передбачає інноваційну співпрацю з Україною. Це рішення було прийнято на засіданні Ради Україна-НАТО. 

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у четвер, 13 червня.

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Програма інноваційної співпраці з Україною

Міністри також обговорили заходи, що сприятимуть інтеграції України до Альянсу., що сприятимуть інтеграції України до Альянсу, включно з адаптацією українського оборонного сектору до стандартів НАТО, поліпшенням системи оборонних закупівель та посиленням оборонної промисловості країни.

Столтенберг також зазначив, що планується затвердження створення спільного аналітичного центру НАТО-Україна у Польщі та обговорення збільшення виробничих потужностей в оборонній сфері на наступному засіданні міністрів оборони.

Раніше Столтенберг заявив, що усі країні Альянсу будуть зобов'язані допомагати Україні. Він зазначив, що це першочергово буде стосуватися зброї.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Україна
Альянс
Єнс Столтенберг
НАТО

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