Угорщина не блокуватиме допомогу від НАТО для України, але і не братиме участь

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: moldova1.md

Угорщина пообіцяла не блокувати рішення НАТО про допомогу Україні. Однак країна не братиме участь у цій допомозі і не долучатиметься до підтримки України у війні проти Росії.

Про це повідомили видання Bloomberg у середу, 12 червня.

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Зазначається, що сьогодні відбулася зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо подальшої взаємодії Будапешта та Альянсу. Зокрема, це стосувалося допомоги Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його позиція і позиція уряду Угорщини відрізняється від думки країн-членів НАТО щодо війни в Україні. Хоча Угорщина залишається "лояльним" членом Альянсу, вона не буде допомагати Україні фінансово й у військовій сфері.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зі свого боку заявив, що у НАТО приймають рішення Угорщини щодо "неучасті" в зусиллях щодо України.

"Генеральний секретар погодився гарантувати, що Угорщині не доведеться брати участь у поглибленні підтримки України з боку Альянсу", — зазначили у Bloomberg.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Угорщини Тамаш Шуйок пропустить саміт східного флангу НАТО. Він не буде на зібранні через розбіжності щодо допомоги України.

Угорська політфракція "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, вперше за 20 років зазнала фіаско на виборах до Європарламенту. Таким чином, депутати партії глави угорського уряду отримають 11 місць в євроустанові.