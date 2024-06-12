Венгрия не будет блокировать помощь от НАТО для Украины, но и не будет принимать участие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: moldova1.md

Венгрия пообещала не блокировать решение НАТО о помощи Украине. Однако страна не будет участвовать в этой помощи и не будет вовлекаться в поддержку Украины в войне против России.

Об этом сообщили аналитики Bloomberg в среду, 12 июня.

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Отмечается, что сегодня состоялась встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по дальнейшему взаимодействию Будапешта и Альянса. В частности, это касалось помощи Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его позиция и позиция правительства Венгрии отличаются от мнения стран-членов НАТО о войне в Украине. Несмотря на то, что Венгрия остается "лояльным" членом Альянса, она не будет помогать Украине финансово и в военной сфере.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны заявил, что в НАТО принимают решение Венгрии о "неучастии" в усилиях по Украине.

"Генеральный секретарь согласился гарантировать, что Венгрии не придется участвовать в углублении поддержки Украины со стороны Альянса", — написали в Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Венгрии Тамаш Шуек пропустит саммит восточного фланга НАТО. Он не будет на собрании из-за разногласий по поводу помощи Украины.

Венгерская политфракция "Фидес", которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан, впервые за 20 лет потерпела фиаско на выборах в Европарламент. Таким образом, депутаты партии главы венгерского правительства получат 11 мест в евроучреждении.