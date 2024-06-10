Партія Орбана не пройшла до Європарламенту — яка причина

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Угорська політфракція "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр країни, Віктор Орбан, вперше за 20 років зазнала фіаско на виборах до Європарламенту. Таким чином, депутати партії глави угорського уряду, отримають 11 місць в євроустанові.

Про це повідомляє угорська газета Telex у понеділок, 10 червня.

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Таблоїд пише, що "Фідес" отримав 44,52% голосів виборців, тоді як більшість голосів відібрала політфракція "Тиса", яку очолює депутат-опозиціонер угорського парламенту Петер Мадяр. Його партія здобула 30% голосів виборців, і отримала сім мандатів у Європарламенті.

Газета зауважила, що вперше за 20 років "Фідес" лише одного разу набрав менше ніж 50% на виборах до Європарламенту, оскільки востаннє таке трапилося у 2004 році.

Мадяр заявив, що результат виборів є "кінцем" для Орбана, оскільки політик критикував прем'єра за корупцію. Також він пообіцяв повернути мільярдні кошти ЄС для Будапешту, які заморозив Брюссель через страх з приводу верховенства закону в Угорщині.

Вибори до Європарламенту — останні новини

Нагадаємо, що зараз у Європі тривають вибори до Європейського парламенту. Екзитпол свідчить про те, що в Нідерландах лідирують три партії: альянс "Зелених лівих" та "Трудової партії" та "Партія свободи", які можуть отримати загалом 15 місць.

Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, про те, що більшість партій мають бути проукраїнськими та проєвропейськими.

А також прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кро заявив, що подасть у відставку через поразку провладної партії на виборах. Також після оголошення попередніх результатів екзитполу у Франції, президент країни Емманюель Макрон розпустив Національні збори.