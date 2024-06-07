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Які партії лідирують на виборах до Європарламенту — екзитпол

7 червня 2024 07:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Які партії лідирують на виборах до Європарламенту — екзитпол
Націоналіст Герт Вілдерс коментує результати на виборах до Європарламенту у Нідерландах. Фото: ANP
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

За результатами екзитполу, на виборах до Європарламенту у Нідерландах лідирують три партії. Загалом вони мають шанс забрати 15 місць — альянс "Зелених лівих" (GroenLinks) і "Трудової партії"(PvdA)  може отримати вісім місць, тоді як "Партія свободи"(PVV) — сім місць.

Про це повідомляє NOS у п'ятницю, 7 червня.

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Вибори до Європарламенту у Нідерландах

На виборах до Європарламенту у Нідерландах лідирують три партії. А саме "Зелені ліві" (GroenLinks-PvdA, GroenLinks), які об'єдналися з "Трудовою партією" (PvdA), а також "Партія свободи" (PVV).

Згідно з остаточними результатами екзитполу, проведеного дослідницьким центром Ipsos I&O, альянс "Зелених лівих" і "Трудової партії" може отримати вісім місць у Європарламенті, тоді як "Партія свободи" — сім місць.

"GroenLinks-PvdA і PVV стали найбільшими партіями на європейських виборах. GroenLinks-PvdA, здається, отримає вісім місць, на одне менше, ніж у 2019 році. PVV є великим переможцем і прямує до семи місць, на шість більше, ніж після попередніх виборів", — йдеться в повідомленні.

Які партії лідирують на виборах до Європарламенту — екзитпол - фото 1
Перші результати екзитполу у Нідерландах у 2024 році. Фото: NOS

Похибка екзитполу складає плюс-мінус одне місце, тому наразі невідомо, яка партія стане найбільшою від Нідерландів. Остаточні результати будуть відомі після офіційного оголошення результатів голосування.

"З цього екзит-полу зрозуміло, що PVV знову показала дуже хороші результати. Партія виграє місця, тоді як багато виборців PVV залишилися вдома. GroenLinks-PvdA також досягла досить хорошого результату. Символічно, що дуже важливо, що вони, здається, більші, ніж PVV, і тому ви головним чином бачите полегшення", — заявив політичний репортер Ксандер ван дер Вульп.

За даними Ipsos I&O, явка на виборах становила 47%, що вище показника 2019 року, коли проголосували 42% виборців.

Загалом Нідерланди мають 31 місце у Європарламенті. На даний момент "Партія свободи" не має жодного місця у Європарламенті, тоді як "Зелені ліві" і "Трудова партія" разом мають дев'ять місць.

Ми писали, що у Європі 6 червня розпочались вибори до Європарламенту. Для України є дуже важливим, хто саме стане євродепутатами, адже від цього залежить військова та фінансова підтримка для нашої країни.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати 24 винищувачі F-16, які отримає від цієї країни, для завдавання ударів по території Росії. Головне — дотримуватися міжнародного права.

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