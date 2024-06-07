Які партії лідирують на виборах до Європарламенту — екзитпол

Націоналіст Герт Вілдерс коментує результати на виборах до Європарламенту у Нідерландах. Фото: ANP

За результатами екзитполу, на виборах до Європарламенту у Нідерландах лідирують три партії. Загалом вони мають шанс забрати 15 місць — альянс "Зелених лівих" (GroenLinks) і "Трудової партії"(PvdA) може отримати вісім місць, тоді як "Партія свободи"(PVV) — сім місць.

Про це повідомляє NOS у п'ятницю, 7 червня.

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На виборах до Європарламенту у Нідерландах лідирують три партії. А саме "Зелені ліві" (GroenLinks-PvdA, GroenLinks), які об'єдналися з "Трудовою партією" (PvdA), а також "Партія свободи" (PVV).

Згідно з остаточними результатами екзитполу, проведеного дослідницьким центром Ipsos I&O, альянс "Зелених лівих" і "Трудової партії" може отримати вісім місць у Європарламенті, тоді як "Партія свободи" — сім місць.

"GroenLinks-PvdA і PVV стали найбільшими партіями на європейських виборах. GroenLinks-PvdA, здається, отримає вісім місць, на одне менше, ніж у 2019 році. PVV є великим переможцем і прямує до семи місць, на шість більше, ніж після попередніх виборів", — йдеться в повідомленні.

Перші результати екзитполу у Нідерландах у 2024 році. Фото: NOS

Похибка екзитполу складає плюс-мінус одне місце, тому наразі невідомо, яка партія стане найбільшою від Нідерландів. Остаточні результати будуть відомі після офіційного оголошення результатів голосування.

"З цього екзит-полу зрозуміло, що PVV знову показала дуже хороші результати. Партія виграє місця, тоді як багато виборців PVV залишилися вдома. GroenLinks-PvdA також досягла досить хорошого результату. Символічно, що дуже важливо, що вони, здається, більші, ніж PVV, і тому ви головним чином бачите полегшення", — заявив політичний репортер Ксандер ван дер Вульп.

За даними Ipsos I&O, явка на виборах становила 47%, що вище показника 2019 року, коли проголосували 42% виборців.

Загалом Нідерланди мають 31 місце у Європарламенті. На даний момент "Партія свободи" не має жодного місця у Європарламенті, тоді як "Зелені ліві" і "Трудова партія" разом мають дев'ять місць.

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