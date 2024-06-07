Какие партии лидируют на выборах в Европарламент — экзитпол

Националист Герт Уилдерс комментирует результаты на выборах в Европарламент в Нидерландах. Фото: ANP

По результатам экзитпола, на выборах в Европарламент в Нидерландах лидируют три партии. В общей сложности у них есть шанс забрать 15 мест — альянс "Зеленых левых" (GroenLinks) и "Трудовой партии" (PvdA) может получить восемь мест, тогда как "Партия свободы" (PVV) — семь мест.

Об этом сообщает NOS в пятницу, 7 июня.

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На выборах в Европарламент в Нидерландах лидируют три партии. А именно "Зеленые левые" (GroenLinks-PvdA, GroenLinks), объединившиеся с "Трудовой партией" (PvdA), а также "Партия свободы" (PVV).

Согласно окончательным результатам экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos I&O, альянс "Зеленых левых" и "Трудовой партии" может получить восемь мест в Европарламенте, тогда как "Партия свободы" - семь мест.

GroenLinks-PvdA и PVV стали крупнейшими партиями на европейских выборах. GroenLinks-PvdA, кажется, получит восемь мест, на одно меньше, чем в 2019 году. PVV является большим победителем и направляется до семи мест, на шесть больше, чем после предыдущих выборов ", — говорится в сообщении.

Первые результаты экзитпола в Нидерландах в 2024 году. Фото: NOS

Погрешность экзитпола составляет плюс-минус одно место, поэтому неизвестно, какая партия станет самой большой от Нидерландов. Окончательные результаты будут известны после официального оглашения результатов голосования.

"Из этого экзит-пола понятно, что PVV снова показала очень хорошие результаты. Партия выигрывает места, тогда как многие избиратели PVV остались дома. GroenLinks-PvdA также достигла достаточно хорошего результата. Символично, что очень важно, что они, кажется, больше, чем PVV, и потому вы главным образом видите облегчение", — заявил политический репортер Ксандер ван дер Вульп.

По данным Ipsos I&O, явка на выборах составила 47%, что выше показателя 2019 года, когда проголосовали 42% избирателей.

В общей сложности Нидерланды имеют 31 место в Европарламенте. На данный момент у "Партии свободы" нет ни одного места в Европарламенте, тогда как "Зеленые левые" и "Трудовая партия" вместе имеют девять мест.

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