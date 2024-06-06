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Вибори парламенту ЄС — що може змінитися для України

6 червня 2024 10:56
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Степан Гафтко
редактор
Стартували вибори Європарламенту, що це означає для України
Зал засідань Європарламенту. Фото: alliance/AA/anadolu
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Європі 6 червня розпочались вибори до Європарламенту. Для України є дуже важливим, хто саме стане євродепутатами, адже від цього залежить військова та фінансова підтримка для нашої країни.

Про це заявив голова Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак в інтерв'ю РБК-Україна.

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Максак підкреслив, що для України є дуже важливим те, хто стане представником колегіуму у Єврокомісії та хто передставлятиме Європарламент. Адже від цього залежить доля євроінтеграції України, а також матеріальна та військова допомога від ЄС. 

"Але з іншого боку також важливо, хто тримає портфель єврокомісара з розширення. Як ми знаємо, попередній представник Угорщини зіграв тут не найкращу роль для того, щоб гідно представити українські інтереси або, скажемо так, не блокувати їх, тому це теж важливо", — зазначив Максак.

Він додав, що на сьогоднішній день однією із кандидатур майбутнього єврокомісара є Каролін Едтштадлер, яка сьогодні займає пост міністра з питань ЄС та Конституції в австрійському уряді. Вона обіцяла заарештували диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до Австрії.

Але Австрія в першу чергу підтримує вступ до ЄС країн з Балкан, що може пригальмувати євроінтеграцію для України та Молдови. 

"Ще одним ключовим для України портфелем стане новостворена посада єврокомісара з питань оборони. Найімовірнішим кандидатом на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також зацікавлені посадою Чехія, Фінляндія та Греція", — заявив Максак.

На думку Голови Ради зовнішньої політики, цьогоріч вибори в ЄС є більш-менш прогнозованими, тому він вважає, що у Європарламенті збережуться проукраїнські настрої.

Нагадаємо, у травні ряд європейських політиків заявили, що процедуру вступу України до ЄС потрібно почати уже в червні. Проти цього виступила Угорщина. 

У свою чергу, Бельгія виступила із заявою позбавити права голосу Угорщину у Європейському Союзі. 

політики
Україна
Європарламент
війна в Україні
Європа
Європейський союз

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