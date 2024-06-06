Стартували вибори Європарламенту, що це означає для України

Зал засідань Європарламенту. Фото: alliance/AA/anadolu

У Європі 6 червня розпочались вибори до Європарламенту. Для України є дуже важливим, хто саме стане євродепутатами, адже від цього залежить військова та фінансова підтримка для нашої країни.

Про це заявив голова Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Чому Україна уважно стежитиме за виборами у Європі

Максак підкреслив, що для України є дуже важливим те, хто стане представником колегіуму у Єврокомісії та хто передставлятиме Європарламент. Адже від цього залежить доля євроінтеграції України, а також матеріальна та військова допомога від ЄС.

"Але з іншого боку також важливо, хто тримає портфель єврокомісара з розширення. Як ми знаємо, попередній представник Угорщини зіграв тут не найкращу роль для того, щоб гідно представити українські інтереси або, скажемо так, не блокувати їх, тому це теж важливо", — зазначив Максак.

Він додав, що на сьогоднішній день однією із кандидатур майбутнього єврокомісара є Каролін Едтштадлер, яка сьогодні займає пост міністра з питань ЄС та Конституції в австрійському уряді. Вона обіцяла заарештували диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до Австрії.

Але Австрія в першу чергу підтримує вступ до ЄС країн з Балкан, що може пригальмувати євроінтеграцію для України та Молдови.

"Ще одним ключовим для України портфелем стане новостворена посада єврокомісара з питань оборони. Найімовірнішим кандидатом на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також зацікавлені посадою Чехія, Фінляндія та Греція", — заявив Максак.

На думку Голови Ради зовнішньої політики, цьогоріч вибори в ЄС є більш-менш прогнозованими, тому він вважає, що у Європарламенті збережуться проукраїнські настрої.

Нагадаємо, у травні ряд європейських політиків заявили, що процедуру вступу України до ЄС потрібно почати уже в червні. Проти цього виступила Угорщина.

У свою чергу, Бельгія виступила із заявою позбавити права голосу Угорщину у Європейському Союзі.