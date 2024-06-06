Стартовали выборы Европарламента, что это значит для Украины

Зал заседаний Европарламента. Фото: alliance/AA/anadolu

В Европе 6 июня начались выборы в Европарламент. Для Украины очень важно, кто именно станет евродепутатами, ведь от этого зависит военная и финансовая поддержка для нашей страны.

Об этом заявил Глава Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак в интервью РБК-Украина .

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Максак подчеркнул, что для Украины очень важно то, кто станет представителем коллегиума в Еврокомиссии и кто будет представлять Европарламент. Ведь от этого зависит судьба евроинтеграции Украины, материальная и военная помощь от ЕС.

"Но с другой стороны также важно, кто держит портфель еврокомиссара по расширению. Как мы знаем, предыдущий представитель Венгрии сыграл здесь не лучшую роль для того, чтобы достойно представить украинские интересы или, скажем так, не блокировать их, поэтому это тоже важно", — отметил Максак.

Он добавил, что на сегодняшний день одной из кандидатур будущего еврокомиссара является Каролин Эдтштадлер, занимающая сегодня пост министра по вопросам ЕС и Конституции в австрийском правительстве. Она обещала арестовать диктатора Владимира Путина, если он приедет в Австрию.

Однако Австрия в первую очередь поддерживает вступление в ЕС стран с Балкан, что может притормозить евроинтеграцию для Украины и Молдовы.

"Еще одним ключевым для Украины портфелем станет вновь пост еврокомиссара по вопросам обороны. Вероятнейшим кандидатом на эту должность является министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Также заинтересованы должностью Чехия, Финляндия и Греция", — заявил Максак.

По мнению Председателя Совета внешней политики, в этом году выборы в ЕС более или менее прогнозируемы, поэтому он считает, что в Европарламенте сохранятся проукраинские настроения.

Напомним, в мае ряд европейских политиков заявил, что процедуру вступления Украины в ЕС нужно начать уже в июне. Против этого выступила Венгрия.

В свою очередь, Бельгия выступила с заявлением лишить права голоса Венгрию в Европейском Союзе.