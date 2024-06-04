Бельгія запропонувала позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: АРА

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб виступила із заявою позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі. З її слів, така процедура можлива згідно статті 7 договору ЄС.

Про це написали у DW у вівторок, 3 червня.

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"У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, у тому числі одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця — що передбачає припинення права вето", — сказала Лябіб.

Вона додала, що для Європи сьогодні настає момент істини і якщо механізми, якими керуються в ЄС, не працюють, то їх необхідно міняти.

"Це момент істини. Або ми виконуватимемо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми маємо обрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він має працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", — сказала міністерка.

Поки що ні сама Угорщина, ні країни-члени ЄС не відреагували на подібні заяви.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче створити нову коаліцію в Європарламенті та змусити Україну до переговорів з Росією.

Європейські лідери дедалі більше роздратовані спробами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана блокувати санкції проти РФ та допомогу Києву. Тож лідери країн Європейського Союзу планують покарати його, надавши Будапешту "слабкий портфель" у наступному складі Єврокомісії.