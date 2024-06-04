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Угорщину хочуть позбавити права голосу в ЄС — хто пропонує

4 червня 2024 07:29
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бельгія запропонувала позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: АРА
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб виступила із заявою позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі. З її слів, така процедура можлива згідно статті 7 договору ЄС.

Про це написали у DW у вівторок, 3 червня.

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"У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, у тому числі одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця — що передбачає припинення права вето", — сказала Лябіб.

Вона додала, що для Європи сьогодні настає момент істини і якщо механізми, якими керуються в ЄС, не працюють, то їх необхідно міняти. 

"Це момент істини. Або ми виконуватимемо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми маємо обрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він має працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", — сказала міністерка.

Поки що ні сама Угорщина, ні країни-члени ЄС не відреагували на подібні заяви. 

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче створити нову коаліцію в Європарламенті та змусити Україну до переговорів з Росією

Європейські лідери дедалі більше роздратовані спробами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана блокувати санкції проти РФ та допомогу Києву. Тож лідери країн Європейського Союзу планують покарати його, надавши Будапешту "слабкий портфель" у наступному складі Єврокомісії.

Україна
Європарламент
Бельгія
Угорщина
Віктор Орбан
Європа
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