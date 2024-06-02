Віктор Орбан хоче змінити підхід до підтримки України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити так звану "коаліцію миру" у переобраному Європейському парламенті. Новий союз, на думку Орбана, міркуватиме, як змусити Україну до переговорів із Росією.

Про це у суботу, 1 червня, повідомив американський телеканал ABC News.

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Глава уряду Угорщини вже не вперше критикує Євросоюз за підтримку України.

"Орбан, який 14 років при владі, зосередив свою кампанію на виборах 9 червня (до Європарламенту, — Ред.) на війні в Україні. При цьому він виставляє своїх внутрішніх і міжнародних опонентів розпалювачами війни, які прагнуть безпосередньо втягнути Угорщину в конфлікт. Критики кажуть, що його заклики до негайного припинення вогню в Україні дозволять Росії зберегти окуповані нею території", — пише ABC News.

У суботу, 1 червня, Орбан сказав прихильникам, що для його партії Fidesz настав час "окупувати Брюссель", та змінити підхід Європи до підтримки України.

"Ми повинні виграти європейські вибори таким чином, щоб брюссельські бюрократи у своєму страху відчинили перед нами двері міста та поспішно покинули свої офіси", — заявив Віктор Орбан.

Вибори до Європейського парламенту пройдуть 6-9 червня 2024 року.

Нагадаємо, 9 травня Президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з угорським лідером Віктором Орбаном. Відомо, що лідери активно обговорювали нарощення економічної та політичної співпраці.

До слова, в Європарламенті обурилися, що Орбан вітав Путіна з переобранням на пост президента.