Віктор Орбан хоче змінити підхід до підтримки України

Орбан хоче змусити Україну до переговорів з Росією
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити так звану "коаліцію миру" у переобраному Європейському парламенті. Новий союз, на думку Орбана, міркуватиме, як змусити Україну до переговорів із Росією.
Про це у суботу, 1 червня, повідомив американський телеканал ABC News.
Проросійська кампанія Орбана на виборах до Європарламенту
Глава уряду Угорщини вже не вперше критикує Євросоюз за підтримку України.
"Орбан, який 14 років при владі, зосередив свою кампанію на виборах 9 червня (до Європарламенту, — Ред.) на війні в Україні. При цьому він виставляє своїх внутрішніх і міжнародних опонентів розпалювачами війни, які прагнуть безпосередньо втягнути Угорщину в конфлікт. Критики кажуть, що його заклики до негайного припинення вогню в Україні дозволять Росії зберегти окуповані нею території", — пише ABC News.
У суботу, 1 червня, Орбан сказав прихильникам, що для його партії Fidesz настав час "окупувати Брюссель", та змінити підхід Європи до підтримки України.
"Ми повинні виграти європейські вибори таким чином, щоб брюссельські бюрократи у своєму страху відчинили перед нами двері міста та поспішно покинули свої офіси", — заявив Віктор Орбан.
Вибори до Європейського парламенту пройдуть 6-9 червня 2024 року.
Нагадаємо, 9 травня Президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з угорським лідером Віктором Орбаном. Відомо, що лідери активно обговорювали нарощення економічної та політичної співпраці.
До слова, в Європарламенті обурилися, що Орбан вітав Путіна з переобранням на пост президента.
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