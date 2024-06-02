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Орбан хочет заставить Украину договариваться с Россией

2 июня 2024 06:22
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Виктор Орбан хочет изменить подход к поддержке Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет создать так называемую "коалицию мира" в переизбранном Европейском парламенте. Новый союз, по мнению Орбана, будет позаботится о том, чтобы Украина договаривалась Россией.

Об этом в субботу, 1 июня, сообщил американский телеканал ABC News.

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Глава правительства Венгрии уже не первый раз критикует Евросоюз за поддержку Украины.

"Орбан, который у власти 14 лет, сосредоточил свою кампанию на выборах 9 июня (в Европарламент, — Ред.) на войне в Украине. При этом он выставляет своих внутренних и международных оппонентов разжигателями войны, стремящимися непосредственно вовлечь Венгрию в конфликт. Критики говорят, что его призывы к немедленному прекращению огня в Украине позволят России сохранить оккупированные территории", — пишет ABC News.

В субботу, 1 июня, Орбан сказал сторонникам, что для его партии Fidesz пора "оккупировать Брюссель", и изменить подход Европы к поддержке Украины.

"Мы должны выиграть европейские выборы таким образом, чтобы брюссельские бюрократы в своем страхе открыли перед нами двери города и поспешно покинули свои офисы", — заявил Виктор Орбан.

Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня 2024 года.

Напомним, 9 мая президент Китая Си Цзиньпинь встретился с венгерским лидером Виктором Орбаном. Известно, что лидеры активно обсуждали наращивание экономического и политического сотрудничества.

Кстати, в Европарламенте возмутились, что Орбан поздравил Путина с переизбранием на пост президента.

Украина
Европарламент
Венгрия
Виктор Орбан
война

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